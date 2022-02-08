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Врач Роспотребнадзора рассказала об особенностях «Омикрона» у детей

Врач Роспотребнадзора рассказала об особенностях «Омикрона» у детей

«Омикрон» у детей чаще всего проходит в легкой форме, хотя есть и те, кто болеет тяжело и нуждается в госпитализации, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.

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