Врач Роспотребнадзора рассказала об особенностях «Омикрона» у детей

«Омикрон» у детей чаще всего проходит в легкой форме, хотя есть и те, кто болеет тяжело и нуждается в госпитализации, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.
«Омикрон» у детей чаще всего проходит в легкой форме, хотя есть и те, кто болеет тяжело и нуждается в госпитализации, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.
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