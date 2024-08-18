Алексей Миранчук прибыл в расположение "Атланта Юнайтед"

Алексей Миранчук официально стал игроком "Атланта Юнайтед". После ухода из итальянской "Аталанты" в конце июля российский полузащитник подписал контракт с американским клубом до конца 2027 года с возможностью продления еще на год.
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