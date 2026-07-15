Скотт Риттер назвал саммит НАТО политическим спектаклем.Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что прошедший саммит НАТО оказался скорее политическим спектаклем, чем демонстрацией силы.
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