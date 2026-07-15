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Царьград

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"Европа на последнем издыхании": Скотт Риттер жестко высказался после саммита НАТО

"Европа на последнем издыхании": Скотт Риттер жестко высказался после саммита НАТО

Скотт Риттер назвал саммит НАТО политическим спектаклем.Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что прошедший саммит НАТО оказался скорее политическим спектаклем, чем демонстрацией силы.

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