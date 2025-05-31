Евгений Разумишкин: Петербург готовится к празднованию Дня России

К 12 июня город украсят новые цветники, аптекарские сады и сады-трансформеры День России Петербург встретит красиво: идут работы по украшению города цветочными композициями, создаются сады-трансформеры и «аптекарские сады».
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