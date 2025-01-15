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Спички - не игрушка

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«Очень своевременный пожар»: кто и зачем «поджег» Калифорнию

«Очень своевременный пожар»: кто и зачем «поджег» Калифорнию

Огненная стихия уже почти неделю пожирает «золотой» штат Америки, и никто не в силах ее остановить. Пожары, вспыхнувшие в Калифорнии 7 января и не утихающие до сих пор, обнажили масштаб и глубину проблем, в которые погрузилось американское общество в последние годы.

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