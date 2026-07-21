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Драйсдейл о новом контракте с «Филадельфией»: «Очень рад, что все уладилось. Мне нравится играть за «Флайерс» – всегда буду повторять это»

Защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл высказался о подписании нового контракта с клубом.  «Флайерс» и 24-летний канадец заключили соглашение на 4 года с кэпхитом 6,5 миллиона долларов.

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