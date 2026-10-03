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Четыре номера телефона в одном смартфоне: Huawei мощно прокачала Mate 90 Pro Max первым обновлением прошивки

Четыре номера телефона в одном смартфоне: Huawei мощно прокачала Mate 90 Pro Max первым обновлением прошивки

В первом апдейте Huawei реализовала много новых функций Huawei выпустила первое крупное обновление для флагманского Mate 90 Pro Max, представленного 1 октября вместе с другими моделями серии Mate 90.

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