ЦБ снизил ставку десятый раз подряд

Банк России вновь снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Это десятое снижение подряд, однако регулятор дал понять, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет проходить постепенно.
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