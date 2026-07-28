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ЦБ снизил ставку десятый раз подряд

ЦБ снизил ставку десятый раз подряд

Банк России вновь снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых.  Это десятое снижение подряд, однако регулятор дал понять, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет проходить постепенно.

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