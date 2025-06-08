Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Иностранный продавец высморкался в лицо 11-летней девочке, а Русская Община в масках мгновенно ворвалась в магазин, устроив жесткий разбор

Иностранный продавец высморкался в лицо 11-летней девочке, а Русская Община в масках мгновенно ворвалась в магазин, устроив жесткий разбор

Avia.pro - СМИ В одном из магазинов в Коммунарке произошла история, от которой у любого кровь закипит.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Живоописание очередного позора российской власти, которая неспособна принудить шакалов из аулов жить по закону.
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1 час.
Марина Плосконос
Там же не только вино продают. Девочка конкретно сказала, что хотела купить сок.
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39 мин.
Екатерина Сергеева
Больше всего меня поражает реакция окружающих. Почему все молчат? Сегодня встряхнули сопли на кого-то, завтра и ты будешь в соплях и все вокруг снова промолчат. Не могу представить, что я прошла молча мимо такого случая
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30 мин.
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