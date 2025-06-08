Иностранный продавец высморкался в лицо 11-летней девочке, а Русская Община в масках мгновенно ворвалась в магазин, устроив жесткий разбор

Там же не только вино продают. Девочка конкретно сказала, что хотела купить сок.

Екатерина Сергеева

Больше всего меня поражает реакция окружающих. Почему все молчат? Сегодня встряхнули сопли на кого-то, завтра и ты будешь в соплях и все вокруг снова промолчат. Не могу представить, что я прошла молча мимо такого случая