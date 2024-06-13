Врач Галлямова: наследственность, стресс и болезни могут привести к ранней седине

Появление нескольких седых волосков в 20-25 лет принято считать нормой Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, рассказала РИА Новости врач-трихолог Юлия Галлямова.
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