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"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Барнаул

"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Барнаул

Компания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы в Барнаул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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