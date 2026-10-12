Житель Кубани отдал полквартиры ребенку в счет 1,2 млн алиментов

Житель Тбилисского района, накопивший за три года более 1,2 млн рублей долга по алиментам, оформил на несовершеннолетнего ребенка половину квартиры по договору дарения.
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