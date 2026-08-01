Офис Зеленского попросил генпрокуратуру Украины возбудить дело против Лукашенко

На Украине могут возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. С такой просьбой в офис украинского генпрокурора обратилась администрация президента Украины по просьбе "Форума демократических сил Беларуси".
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