Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 769 подписчиков

Офис Зеленского попросил генпрокуратуру Украины возбудить дело против Лукашенко

Офис Зеленского попросил генпрокуратуру Украины возбудить дело против Лукашенко

На Украине могут возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. С такой просьбой в офис украинского генпрокурора обратилась администрация президента Украины по просьбе "Форума демократических сил Беларуси".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии