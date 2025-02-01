Минобр Дагестана отстранил директора школы в селе Хлют после драки учителей

В Дагестане учителя сельской школы устроили драку. После того, как информация о ней появилась в соцсетях, директора школы временно отстранили от работы, сообщила пресс-служба администрации Рутульского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии