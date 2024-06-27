Собянин рассказал о летнем цикле волонтерского проекта "Время добра" в Москве

Летний цикл волонтерского проекта "Время добра" пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля. Организаторы подготовили более 30 различных мероприятий на городских площадках, включая спортивные, экологические и социальные акции, а также творческие мастерские.
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