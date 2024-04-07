Казахстан: расшаркивания с американцами и угрозы энергетической безопасности Хотя к концу подошел только март, можно констатировать, что коллективный Запад уже проиграл с разгромным счетом свой весенний раунд в незатейливой русофобской игре под названием «Страви Акорду с Кремлем».
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