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Славянская доктрина

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Казахстан: расшаркивания с американцами и угрозы энергетической безопасности

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Казахстан: расшаркивания с американцами и угрозы энергетической безопасности Хотя к концу подошел только март, можно констатировать, что коллективный Запад уже проиграл с разгромным счетом свой весенний раунд в незатейливой русофобской игре под названием «Страви Акорду с Кремлем».

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