Казахстан: расшаркивания с американцами и угрозы энергетической безопасности Хотя к концу подошел только март, можно констатировать, что коллективный Запад уже проиграл с разгромным счетом свой весенний раунд в незатейливой русофобской игре под названием «Страви Акорду с Кремлем».