Денежный астропрогноз на неделю с 16-го по 22 октября 2023 года Ирэн ОрлонскаяАстрологи говорят, что в предстоящей неделе перед значительным ослаблением Меркурия, который в воскресенье переместится в знак Скорпиона, возникает необходимость завершить запланированные на осенний период дела в области бизнеса, работы и финансов.