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Сенатор Цеков: в нейтральный флот в Чёрном море вряд ли могло бы войти много стран

Сенатор Цеков: в нейтральный флот в Чёрном море вряд ли могло бы войти много стран

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил мнение, что в случае создания нейтрального военного флота для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, в него вряд ли войдёт много стран.

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