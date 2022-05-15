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Вендел интересен «Севилье», «Бетису» и «Сосьедаду». «Зенит» хочет за него 20-25 млн евро («Евро-Футбол.Ру»)

Вендел может покинуть «Зенит» летом. Как утверждает «Евро-Футбол.Ру», интерес к 24-летнему полузащитнику проявляют три испанских клуба – «Севилья», «Бетис» и «Реал Сосьедад».

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