Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Горемыкин наградил участников СВО и встретился с женами военнослужащих в Самаре

Горемыкин наградил участников СВО и встретился с женами военнослужащих в Самаре

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с проходящими лечение в 426 военном госпитале в Самаре бойцами - участниками специальной военной операции и вручил им государственные и ведомственные награды.

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