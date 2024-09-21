Следователи полиции Оренбурга завершили расследование афер при получении детских пособий

Следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Оренбургское» завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Оренбурга в возрасте 21 года и 50 лет, обвиняемых в мошенничествах при получении детских пособий.
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