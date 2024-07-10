Тренеру из Рязани Грошеву присвоили Заслуженного работника физической культуры

Рязанскому тренеру Петру Грошеву присвоили почетное звание. Он является мастером спорта СССР по классической борьбе, имеет высшую квалификационную категорию тренера и звание судьи Республиканской категории по греко-римской борьбе.
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