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Рязанские новости

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Тренеру из Рязани Грошеву присвоили Заслуженного работника физической культуры

Тренеру из Рязани Грошеву присвоили Заслуженного работника физической культуры

Рязанскому тренеру Петру Грошеву присвоили почетное звание. Он является мастером спорта СССР по классической борьбе, имеет высшую квалификационную категорию тренера и звание судьи Республиканской категории по греко-римской борьбе.

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