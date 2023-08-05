Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Посадить на "Оку", а что? "отличная" машина, на скорости 50 км, при аварии "всмятку.Депутат назвал ав...
  • СЭМЭН Иваницкий
    польза, как от пауковГигантские богомо...
  • Сергей Нововожилов
    Ну и что? Скоро период спаривания, или уже прошёл. Не помню точно. На побережье Чёрного моря их часто видно. Ищут мес...Гигантские богомо...

Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну

Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну

Депортируют людей, которые "не проявили никакого желания ни сдавать экзамен", ни получать ВНЖ Порядка 6 тысяч граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, должны будут покинуть страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Это все приехало в нашу страну нелегально. Вопрос – как? Вопрос то глупый. Видимо автор не читал как ОПГ и в т.ч. из МВД ввезли тысячи нелегалов в Россию. Терпение у власти большое, оно на колёсах, оно под охраной и в метро их не видно. Для них тишина и покой. Только россияне не немцы - терпилы и долго не будут молчать. Проспят момент и получат большую проблему. А русские не могут вернуться в Россию, там не продать, тут не купить. Так помогите русским, а не ввозите азиат, да ещё нелегально! Однако власть наша глуха!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх