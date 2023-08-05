Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну

Геннадий Бережнов

Это все приехало в нашу страну нелегально. Вопрос – как? Вопрос то глупый. Видимо автор не читал как ОПГ и в т.ч. из МВД ввезли тысячи нелегалов в Россию. Терпение у власти большое, оно на колёсах, оно под охраной и в метро их не видно. Для них тишина и покой. Только россияне не немцы - терпилы и долго не будут молчать. Проспят момент и получат большую проблему. А русские не могут вернуться в Россию, там не продать, тут не купить. Так помогите русским, а не ввозите азиат, да ещё нелегально! Однако власть наша глуха!