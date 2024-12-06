Мэр Тбилиси осудил Зеленского и обвинил в службе чужим интересам, а не Украине

ТБИЛИСИ, 6 декабря, ФедералПресс. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
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