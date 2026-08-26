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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэйли о партнерстве НХЛ с Серией А, «Интером» и «Миланом»: «Мы не создаем угрозу для футбола. В нас видят союзников, способных помочь расширить их аудиторию в Северной Америке»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о сотрудничестве лиги с Серией А (чемпионатом Италии по футболу), « Интером » и « Миланом ».

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