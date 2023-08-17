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Татьяна Очкаласова посещает школы и детсады, проверяя их готовность к 1 сентября

Татьяна Очкаласова посещает школы и детсады, проверяя их готовность к 1 сентября

Депутат ЗСК Татьяна Очкаласова, член партии «Единая Россия» в канун нового учебного года проверяет в своем округе подготовку школ и детских садов, особо уделяя внимание ремонтным работам и срокам их выполнения, чтобы подрядчики не допускали срывов.

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