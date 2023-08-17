Татьяна Очкаласова посещает школы и детсады, проверяя их готовность к 1 сентября

Депутат ЗСК Татьяна Очкаласова, член партии «Единая Россия» в канун нового учебного года проверяет в своем округе подготовку школ и детских садов, особо уделяя внимание ремонтным работам и срокам их выполнения, чтобы подрядчики не допускали срывов.