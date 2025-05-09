Российские военные поздравили ветеранов из ДНР с 80-летием Победы

Минобороны РФ Военные 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), тружеников тыла и детей войны, которые живут в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии