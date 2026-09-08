Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке оборудовали для защиты от БПЛА

Только в пяти субъектах на эти цели с начала лета потратили по меньшей мере 137,7 миллиона рублейВласти начали готовиться к атакам дронов на российские аэропорты задолго до заявления Зеленского о том, что воздушное пространство страны «становится небезопасным».
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