Такеру Карлсону Москва понравилась больше, чем любой город США

РИАМО - 12 фев. Взявший интервью у президента России американский журналист Такер Карлсон признался, что Москва произвела на него более приятное впечатление, чем любой другой город США, сообщает РИА Новости.
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