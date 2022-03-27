В Михалевском УПК ´Детсад-СШ´ прошел районный конкурс ´Ученик года-2022´.

Ежегодно лучшие представители учреждений образования района принимают участие в районном конкурсе ´Ученик года´, организатором которого выступает отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома при участии Центра творчества района.
Ежегодно лучшие представители учреждений образования района принимают участие в районном конкурсе ´Ученик года´, организатором которого выступает отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома при участии Центра творчества района.
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