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В Михалевском УПК ´Детсад-СШ´ прошел районный конкурс ´Ученик года-2022´.

В Михалевском УПК ´Детсад-СШ´ прошел районный конкурс ´Ученик года-2022´.

Ежегодно лучшие представители учреждений образования района принимают участие в районном конкурсе ´Ученик года´, организатором которого выступает отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома при участии Центра творчества района.

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