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Мяч попал в руку Бабкину на 3-й минуте матча с «Зенитом». Новиков не назначил пенальти в ворота «Локо»

Судьи не назначили пенальти в пользу « Зенита » после попадания мяча в руку игроку « Локомотива ».  Команды встречаются в Санкт-Петербурге в рамках 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (0:0, первый тайм).

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