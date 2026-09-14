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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпукас о матче с «Локомотивом»: «Очень хотелось победить, в том числе потому, что играл против бывшей команды. Со всеми поддерживаю связь, после каждой игры обмениваемся мнениями»

Полузащитник « Зенита »  Артем Карпукас  заявил, что игра с «Локомотивом» стала для него принципиальной.

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