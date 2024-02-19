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Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Градоначальник рассказал о строительстве флагманского центра в больнице им Буянова Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства флагманского центра клинической больницы им.

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