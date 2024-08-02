На четырех улицах в Хорошевском заработает платная парковка

Зона платной парковки в районе Хорошевский будет расширена, сообщает телеграм-канал «САО | Москва». Согласно приведенной информации, с 5 августа парковка на улице Генерала Колесника, улице Зорге (от пересечения с Хорошевским шоссе до границ Хорошевского района) и улице Куусинена (от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с 3-й Песчаной улицей) будет стоить 40 рублей в час, а на улице Александра Гомельского с 8:00 до 21:00 — 80 руб.