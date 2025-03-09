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Интригующий эффект конспирологического мышления раскрыт в новом исследовании

Новое исследование раскрывает, как вера в заговоры меняет восприятие социального неравенства. Люди, склонные к конспирологическому мышлению, реже объясняют успех или бедность личными усилиями и чаще критикуют привилегированные группы Новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, проливает свет на то, как вера в заговоры влияет на восприятие социального неравенства.

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