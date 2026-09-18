Рейтинг: страны, где ВВП на душу населения вырос быстрее всего с 1990 года / © Visual Capitalist На этой инфографике страны ранжированы по темпам роста реального ВВП на душу населения в период с 1990 по 2025 год.
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