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Рейтинг: страны, где ВВП на душу населения вырос быстрее всего с 1990 года

Рейтинг: страны, где ВВП на душу населения вырос быстрее всего с 1990 года

Рейтинг: страны, где ВВП на душу населения вырос быстрее всего с 1990 года / © Visual Capitalist На этой инфографике страны ранжированы по темпам роста реального ВВП на душу населения в период с 1990 по 2025 год.

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