Смешные анекдоты для всех (9 шт)

ОбхохочешьсяОбществоСмешные анекдоты для всех (9 шт)1. Бывают такие минуты, когда дорога каждая секунда, и это может продолжаться часами.2. Зашел в гости к Бабе Яге Кощей.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СтепанченкоДве блондинки стоят на разных сторонах реки... Одна другой орет: - Как мне попасть на другую сторону? Другая: - Ты и так на другой стороне...Михаил Степанченко- Внучок, что ты делаешь? - В "Контакте" сижу, бабуль, ты не поймёшь. - Почему не пойму? "Ляля Сладкая Красотка" у тебя в друзьях - это я!Комментировать
Свежие комментарии