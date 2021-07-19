Обхохочешься

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Смешные анекдоты для всех (9 шт)

Смешные анекдоты для всех (9 шт)

1. Бывают такие минуты, когда дорога каждая секунда, и это может продолжаться часами.2. Зашел в гости к Бабе Яге Кощей.

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Михаил Степанченко
Две блондинки стоят на разных сторонах реки... Одна другой орет: - Как мне попасть на другую сторону? Другая: - Ты и так на другой стороне...
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