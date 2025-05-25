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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ти Джей Шортс продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

Как пишет инсайдер BasketNews Донатас Урбонас, игрок уже готовится перебраться в Афины. В этом сезоне Шортс лидировал в Евролиге по созданным для команды очкам – 36,8 за матч в среднем.

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