В Ирбитском районе объявлен режим ЧС. Затоплен крупный животноводческий комплекс

Ситуация с дождевым паводком в Ирбитском районе Свердловской области остается напряженной. В минувшие выходные глава района Алексей Никифоров принял решение об объявлении режима ЧС муниципального значения.
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