Сделка по переходу Сафонова в «ПСЖ» будет закрыта в июне

Фабрицио Романо сообщил, что переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» будет оформлен в июне. Известный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет оформлен в июне.