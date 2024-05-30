Сделка по переходу Сафонова в «ПСЖ» будет закрыта в июне

Фабрицио Романо сообщил, что переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» будет оформлен в июне. Известный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет оформлен в июне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии