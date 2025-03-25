Подрыв станции в Судже: такова природа террористов

В старой сказке скорпион попросил лягушку перевезти его через реку и на полпути ужалил. Умирая от яда, лягушка спросила: неужто ты не понял, что утонешь вместе со мной? Тот ответил: понял, но такова моя природа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии