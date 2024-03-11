«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»

Москвичи всухую проиграли «Факелу» дома со счётом 0:2.фото: t.me/fcsmtg--> Московский «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от воронежского «Факела» в чемпионате России и попросил поддержать команду.
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