Армия Венесуэлы поддержала решение Верховного суда об избрании Мадуро

Решение Верховного суда Венесуэлы, утвердившего результаты выборов президента страны, победу на которых одержал Николас Мадуро, поддержали Вооруженные силы республики 22 августа, сообщает пресс-служба минобороны Венесуэлы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии