Путин обратился к гражданам РФ накануне трехдневного голосования

Российский президент Владимир Путин накануне трехдневного голосования обратился к гражданам страны, отметив, что итог предстоящих президентских выборов прямо повлияет на развитие России в предстоящие годы.
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