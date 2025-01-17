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Царьград

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Коррупция в Киеве: Вице-спикер Словакии о судьбе западной помощи

Коррупция в Киеве: Вице-спикер Словакии о судьбе западной помощи

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил о коррупции в Киеве, из-за которой средства западной помощи исчезают.

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