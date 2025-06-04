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Элитный отряд ВСУ сбежал под натиском российских дронов

Элитный отряд ВСУ сбежал под натиском российских дронов

Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» сбежали со своих позиций под натиском ударов российских операторов дронов при освобождении Троицкого в Донецкой народной республике (ДНР).

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