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"Борется с РФ" в команде россиянина: украинские шахматисты пожаловались Зеленскому на Подоляка

"Борется с РФ" в команде россиянина: украинские шахматисты пожаловались Зеленскому на Подоляка

Областные шахматные федерации Украины направили открытое обращение к Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на действия советника его Офиса Михаила Подоляка, сообщает Федерация шахмат Украины (ФШУ) .

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