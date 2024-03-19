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Традиции и запреты Дня весеннего равноденствия 20 марта 2024 года

Традиции и запреты Дня весеннего равноденствия 20 марта 2024 года

Традиции и запреты Дня весеннего равноденствия 20 марта 2024 года Даниил АрхаровДень весеннего равноденствия, который в 2024 году приходится на 20 марта, является особой датой, обладающей мистическим значением и традициями.

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