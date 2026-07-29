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ВСУ попытаются отомстить русской «Дроннице» за уничтоженную «Армаду»

ВСУ попытаются отомстить русской «Дроннице» за уничтоженную «Армаду»

Пятый всероссийский слёт операторов боевых беспилотных систем «Дронница-2026» может быть отменен, если российские спецслужбы сочтут серьезной угрозу мести ВСУ за удар российскими «Искандерами» по выставке вооружений «Армада» на полигоне под Киевом на прошлой неделе.

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