ВСУ попытаются отомстить русской «Дроннице» за уничтоженную «Армаду»

Пятый всероссийский слёт операторов боевых беспилотных систем «Дронница-2026» может быть отменен, если российские спецслужбы сочтут серьезной угрозу мести ВСУ за удар российскими «Искандерами» по выставке вооружений «Армада» на полигоне под Киевом на прошлой неделе.
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