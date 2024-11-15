Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине

Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением украинского и ближневосточного конфликтов.<strong>Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
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